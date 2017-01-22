Çavuşoğlu umutlu konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kabine adayları ile görüşmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar" dedi. Amerikan medyasında, Trump ve ekibinin teröristbaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmek için bazı adımlar atacağına dikkat çekti.
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