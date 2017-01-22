Yol Durumu
  1. Zamanlama ustası Erdoğan
  2. ‘Ateş edin’ emri verdim

varsa ihanet var

ByLock varsa ihanet var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "" ile ilgili şu ana kadar yapılan en kapsamlı bilgiler yer aldı. İddianameye göre 215 bin 92 kişide ByLock çıktı. Bunlardan 184 bin 298'inin parolası çözüldü. Toplam 17 milyon 169 bin 632 mesajdan 15 milyon 520 bin 552'si çözümlendi. Örgüt üyesi olmayanların ByLock kullanamadığı belirtildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar