ByLock varsa ihanet var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" ile ilgili şu ana kadar yapılan en kapsamlı bilgiler yer aldı. İddianameye göre 215bin 92 kişide ByLockçıktı. Bunlardan 184 bin298'inin parolası çözüldü. Toplam 17 milyon 169 bin 632 mesajdan 15 milyon 520 bin 552'si çözümlendi. Örgüt üyesi olmayanların ByLock kullanamadığı belirtildi.
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