Bel telefonu

Bitlis'te şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle telefon kaçakçılığı yapmaya çalışan iki kişi yakalandı. Emniyet güçleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında dün batı illerine giden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Ü.G. veE.K.'nin yapılan üstaramalarında vücutlarınasarılı vaziyettetoplam 258 ceptelefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.G. ve E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonlarınaise el konuldu.
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