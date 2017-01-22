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Bel telefonu

Bel telefonu
Bitlis'te şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle telefon kaçakçılığı yapmaya çalışan iki kişi yakalandı. Emniyet güçleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında dün batı illerine giden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Ü.G. ve E.K.'nin yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı vaziyette toplam 258 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.G. ve E.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonlarına ise el konuldu.
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