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Ayar davası!

S.M., göğüslerindeki aşırı büyüme nedeniyle ameliyat oldu. Göğüslerinin ayarı bozuldu. Biri yukarıya diğeri ise karşıya bakar hale geldi. Genç kız, soluğu mahkemede aldı...

Ayar davası!
İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisis S.M., göğüslerindeki aşırı büyümeden rahatsız oldu. Serhat T.'ye gitti. Ameliyata karar verildi. Genç kız, 3 yıl önce bıçak altına yattı. Daha sonra göğüslerinin ayarı bozuldu. Biri yukarı bakarken diğeri karşıya bakar hale geldi. İkince kez ameliyat oldu ancak durum değişmedi. Serhat T.'ye olan güvensizliği artan S.M. bu defa başka bir hastaneye gitti. Doktor, normalde iki göğüs mesafesinin 21-22 santimetre olması gerektiğini, altta doku kalmadığından tamamının alınmış olması sebebiyle geri dönüşünün olmadığını anlattı. Genç kız, bunun üzerine doktor Serhat T'den davacı oldu. S.M.'nin avukatı, "Müvekkil fiziksel rahatsızlığını gidermek için çok ameliyata girmiştir. İleride anne olduğunda çocuğunu emzirememe gibi acı bir olayla karşı karşıya kalacaktır. Hiçbir zaman bikini ile dolaşamayacaktır. Ağır bir bunalıma girmiştir. Şimdilik bin lira maddi tazminat ile 300 bin lira manevi tazminatın davalı doktor ile hastaneden tahsilini istiyoruz" dedi.

ALİ OKTAY
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