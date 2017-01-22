Ayar davası!

İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisis S.M., göğüslerindeki aşırı büyümeden rahatsız oldu. Doktor Serhat T.'ye gitti. Ameliyata karar verildi. Genç kız, 3 yıl önce bıçak altına yattı. Daha sonra göğüslerinin ayarı bozuldu. Biri yukarı bakarken diğeri karşıyabakar hale geldi. İkince kez ameliyat oldu ancak durum değişmedi. Serhat T.'ye olan güvensizliği artan S.M. bu defa başka bir hastaneye gitti. Doktor, normalde iki göğüs mesafesinin 21-22 santimetre olması gerektiğini, altta doku kalmadığından tamamının alınmış olması sebebiyle geri dönüşünün olmadığını anlattı. Genç kız, bunun üzerine doktor Serhat T'den davacı oldu. S.M.'nin avukatı, "Müvekkil fiziksel rahatsızlığını gidermek için çok ameliyata girmiştir. İleride anne olduğundaçocuğunu emzirememe gibi acı birolayla karşı karşıya kalacaktır. Hiçbir zaman bikini ile dolaşamayacaktır. Ağır bir bunalıma girmiştir. Şimdilik bin lira maddi tazminat ile 300 bin lira manevi tazminatındavalı doktor ile hastanedentahsilini istiyoruz" dedi.
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