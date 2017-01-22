Ana feryat

Çocuğunu kaybeden annenin çaresizliği herkesi üzdü. Yürek burkan olay Samsun'un İlkadım ilçesinden yaşandı. Iraklı mülteci anne, 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Umar'ı da yanına alarak evden çıktı. Tramvay durağına gitti.Kartına para yüklemek içinyanından uzaklaştığı sıradaoğlunu geri döndüğündebulamadı. Büyük şok yaşayan kadın gözlerine inanamadı. Bağırmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Gözyaşlarına boğulananne, oğlunu kartınapara yatırmayagittikten sonra birdaha göremediğinibelirtti. Emniyet güçleri küçükçocuğun tramvayabinip gitmiş olabileceğiihtimaline karşı, anneyide alarak çocuğun okulununbulunduğu Atakum ilçesinegitti. Hüseyin burada bulundu. Anne-oğul birbirine kavuştu.
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