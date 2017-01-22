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Ana feryat

Iraklı anne, tramvay beklediği sırada oğlunu kaybetti. Gözyaşlarına boğulan kadının feryatları yürek dağladı

Ana feryat
Çocuğunu kaybeden annenin çaresizliği herkesi üzdü. Yürek burkan olay Samsun'un İlkadım ilçesinden yaşandı. Iraklı mülteci anne, 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Umar'ı da yanına alarak evden çıktı. Tramvay durağına gitti. Kartına para yüklemek için yanından uzaklaştığı sırada oğlunu geri döndüğünde bulamadı. Büyük şok yaşayan kadın gözlerine inanamadı. Bağırmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen polisi aradı. Gözyaşlarına boğulan anne, oğlunu kartına para yatırmaya gittikten sonra bir daha göremediğini belirtti. Emniyet güçleri küçük çocuğun tramvaya binip gitmiş olabileceği ihtimaline karşı, anneyi de alarak çocuğun okulunun bulunduğu Atakum ilçesine gitti. Hüseyin burada bulundu. Anne-oğul birbirine kavuştu.
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