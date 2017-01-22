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Alkollü sürücü: Olağan şeyler

Alkollü sürücü: Olağan şeyler
Antalya'da dün alkollü direksiyon başına geçen Okan B., otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen araca çaptı. Polise haber verildi. Ekipler Okan B.'nin 2.32 promil alkollü olduğunu belirledi. Polis memurunun 900 TL para cezası yazıp 6 ay süreyle de ehliyetine el koyacağını anlattığı adam, ilginç bir savunma yaptı. "Abi ne olursun yapma, bunlar günlük olağan şeyler" diyerek uzun süre yalvardı. Okan B.'ye alkollü araç kullanmak ve kazaya karışmaktan dolayı mahkemenin 7 bin TL'ye kadar ceza verebileceği öğrenildi.
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