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1 ton metalin altında kaldı

1 ton metalin altında kaldı
Kocaeli'de dün metal şirketinde çalışan evli ve 1 çocuk babası 39 yaşındaki Ramazan Karaçay'ın üzerine 1 tonluk metal blok düştü. Hemen yardıma koşan iş arkadaşları, Karaçay'ı kurtardı. 112 Acil servisi aradı. Ekipler, talihsiz adamı hastaneye kaldırdı. Ancak Ramazan Karaçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı. Karaçay'ın cenazesi yapılan işlemler sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Abbas ÇAKAR
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