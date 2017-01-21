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Yüzde 95 başarı

Yüzde 95 başarı
Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar'dan güzel haberler geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 yıl önce olan Acar'ın yüz fonksiyonları yüzde 95 oranında iyileşme gösterdi. Operasyonu gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Özlenen Özkan, Acar'a estetikle ilgili küçük cerrahi müdahaleler yapacaklarını, yüzü yaşlandıkça gençleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Özkan, "Uğur Acar'ın yüzü artık olması gerektiği gibi. Yüzde 95 fonksiyon kazandı. Bundan sonraki hedefimiz rehabilitasyonlarla yüzün tamamına fonksiyon kazandırabilmek" dedi. ise nakilden sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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