Yüzde 95 başarı

Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar'dan güzel haberler geldi. AkdenizÜniversitesi Hastanesi'nde 5 yıl önce yüz nakli olan Acar'ın yüz fonksiyonları yüzde 95 oranında iyileşme gösterdi. Operasyonugerçekleştiren ekipten Doç.Dr. Özlenen Özkan, Acar'aestetikle ilgili küçük cerrahimüdahaleler yapacaklarını,yüzü yaşlandıkçagençleştirmeye çalışacaklarınısöyledi. Özkan, "Uğur Acar'ınyüzü artık olması gerektiğigibi. Yüzde 95 fonksiyonkazandı. Bundan sonrakihedefimiz rehabilitasyonlarlayüzün tamamına fonksiyonkazandırabilmek" dedi. Uğur Acar ise nakilden sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi.
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