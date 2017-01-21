Yol Durumu
  1. Güneşin gözleri
  2. 105 bin kişi hakkında işlem yapıldı

Yakanbirader!

Öfkeli kayınbirader, tartıştığı eniştesinin üzerine benzin döktü. Ateşe verdi. Talihsiz adam ağır yaralandı

Yakanbirader!
Kayseri'de yaşayan Behçet K., dün kız kardeşi ile sorunlar yaşayan eniştesi Koray Biçer'i konuşmak için ilçe meydanına çağırdı. Otomobil içerisinde oturarak bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Görüşme öncesi yanında bir bidon benzin getiren Behçet K., benzini eniştesinin üzerine boşaltarak çakmağı ateşledi. Alevler arasında kalan talihsiz adam yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan Biçer, hemen tedavi altına alındı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan kayınbirader Behçet K. gözaltına alındı.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar