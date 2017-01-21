Yakanbirader!

Kayseri'de yaşayan Behçet K., dün kız kardeşi ile sorunlar yaşayan eniştesi Koray Biçer'i konuşmak için ilçe meydanına çağırdı. Otomobil içerisinde oturarak bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Görüşme öncesi yanında bir bidon benzin getiren Behçet K., benzini eniştesinin üzerine boşaltarak çakmağı ateşledi. Alevler arasında kalantalihsiz adam yardımınaçevredeki vatandaşlar koştu.Hastaneye kaldırılan Biçer, hemen tedavi altına alındı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan kayınbirader Behçet K. gözaltına alındı.
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