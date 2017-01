Tek mirası anne sütü

hastanedeki 10 günlük bebeğine sütünü götürmek isterken trafik kazası sonucu hayatını kaybedenmemleketiTalihsiz kadından geriye,ak sütü kaldı! Kaza yerinde yapılan incelemelerde görevliler,Yakınlarının verdiği bilgiler üzerine hiçbir zarar görmediği belirtilen anne sütü31 haftalık ve 900 gram doğduğu için kuvözde tutulan Nuh bebeğe annesinin bıraktığı süt verilmeye başlandı. Nurgül Celayir 'in, bebeğine tam 3 ay yetecek miktarda süt biriktirdiğini belirleyen görevliler, bütün sütü şırıngalara çekti. Özel bir bölüme alarak dondurdu. Minik yavrununbundan sonraki süreci şöyle özetledi: "Bebeğimiz burnundan hava desteği alıyor, beslenmesini emme yutma fonksiyonları gelişmediği için iseŞu an için genel durumu iyi, fakat bin gram altı bebeklerinBu yüzden kuvözlerde bakımlarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Her şey yolunda giderse anne karnında geçireceği 2 ayı burada geçirecek."