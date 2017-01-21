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Tek mirası anne sütü

, kuvözdeki bebeğine süt götürürken kaza yaptı. Yavrusuna doyamadan hayata veda etti. Talihsiz kadından geriye bebeğe 3 ay yetecek anne sütü kaldı

Tek mirası anne sütü
Elazığ'da, hastanedeki 10 günlük bebeğine sütünü götürmek isterken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Nurgül Celayir (37), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadından geriye, minik yavrusu için günlerdir biriktirdiği litrelerce ak sütü kaldı! Kaza yerinde yapılan incelemelerde görevliler, bir kapta toplanmış süte rastladı. Yakınlarının verdiği bilgiler üzerine hiçbir zarar görmediği belirtilen anne sütü, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne ulaştırıldı. 31 haftalık ve 900 gram doğduğu için kuvözde tutulan Nuh bebeğe annesinin bıraktığı süt verilmeye başlandı.

DONDURULMUŞ SÜT İÇECEK
'in, bebeğine tam 3 ay yetecek miktarda süt biriktirdiğini belirleyen görevliler, bütün sütü şırıngalara çekti. Özel bir bölüme alarak dondurdu. Minik yavrunun sadece bu sütle beslenmesine karar verildi. Nuh bebeği yaşatmak için uğraşan Dr. Atika Çağlar, bundan sonraki süreci şöyle özetledi: "Bebeğimiz burnundan hava desteği alıyor, beslenmesini emme yutma fonksiyonları gelişmediği için ise anne sütüyle midesine giden hortumla yapıyoruz. Şu an için genel durumu iyi, fakat bin gram altı bebeklerin birçok hayati riski bulunuyor. Bu yüzden kuvözlerde bakımlarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Her şey yolunda giderse anne karnında geçireceği 2 ayı burada geçirecek."
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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