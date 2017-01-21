Tek mirası anne sütü

Elazığ'da, hastanedeki 10 günlük bebeğine sütünü götürmek isterken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden NurgülCelayir (37), memleketi Yozgat'tason yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadından geriye, minik yavrusu içingünlerdir biriktirdiği litrelerce ak sütü kaldı! Kaza yerinde yapılan incelemelerde görevliler, bir kapta toplanmış süterastladı. Yakınlarının verdiği bilgiler üzerine hiçbir zarar görmediği belirtilen anne sütü, Fırat Üniversitesi TıpFakültesi Yenidoğan Yoğun BakımÜnitesi'ne ulaştırıldı. 31 haftalık ve 900 gram doğduğu için kuvözde tutulan Nuh bebeğe annesinin bıraktığı süt verilmeye başlandı.
DONDURULMUŞ SÜT İÇECEK Nurgül Celayir'in, bebeğine tam 3 ay yetecek miktarda süt biriktirdiğini belirleyen görevliler, bütün sütü şırıngalara çekti. Özel bir bölüme alarak dondurdu. Minik yavrunun sadece busütle beslenmesine karar verildi.Nuh bebeğiyaşatmak için uğraşan Dr. AtikaÇağlar, bundan sonraki süreci şöyle özetledi: "Bebeğimiz burnundan hava desteği alıyor, beslenmesini emme yutma fonksiyonları gelişmediği için ise anne sütüyle midesine gidenhortumla yapıyoruz. Şu an için genel durumu iyi, fakat bin gram altı bebeklerin birçok hayati riskibulunuyor. Bu yüzden kuvözlerde bakımlarını sağlıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Her şey yolunda giderse anne karnında geçireceği 2 ayı burada geçirecek."
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