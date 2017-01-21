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Tatilci akını

Tatilci akını
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için nin başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda dün hareketli saatler yaşandı. Karnelerini erken alan veya uçaklarının saatleri erken olduğu için karnelerinin neticesini öğrenip tatil dönüşü almayı planlayan çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte tatil yerlerine akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar tatile gitmenin coşkusunu yaşadı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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