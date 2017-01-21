Swinger’a 48 yıl!

Tüm yurt genelinde operasyon yapan ahlak polisi, 'swinger' (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapan ve aracılık eden çok sayıda kişiyi yakaladı. Adana'nın yanı sıra Mersin,Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Sosyal medya aracılığıyla fuhuş yaptıran ve evli çiftleri lüks villalarda bir araya getiren E.Ş. ve sevgilisi E.A. ile birlikte 53 kişi gözaltına alındı. 24 kişi serbest bırakıldı, 29 şüpheliadliyeye sevk edildi.15 kişi tutuklanırken,14 şüpheli de tutuksuzyargılanmak salıverildi. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıkların çoğunluğu suçlamaları kabul etmezken, fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını belirtirken, bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı. Yargılamada sona gelinince mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, tüm sanıkların suç örgütü, insan ticareti ve müstehcenlik suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep etti. Fuhuşa teşvik suçundan ise 9 sanığın beraatini isteyen savcı, aralarında E.Ş.'nin de bulunduğu 20 sanık hakkında ise aynı suçtan 4 ila 48 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.
ÜNİVERSİTEÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Polis, Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yatırdığı ihbarını aldı.
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