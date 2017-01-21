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Son görülme!

20 gün önce kaybolan ’in, en son birlikte görüldüğü belirlenen bioenerji uzmanı Siyasettin Özaydın, ‘kasten adam öldürme’ şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklandı

Son görülme!
Bursa'da eşi Deniz Demir ile tartışan 29 yaşındaki Hakime Demir, evi terk etti. Rize'deki baba evine döndü. 30 Aralık'ta kayınpederinin evine giden kocadan ise o günden sonra haber alınamadı. Yakınları kayıp ihbarında bulundu. Ancak Deniz, bulunamadı. Mobese kameralarını inceleyen polis, 'in en son görüştüğü kişinin Siyasettin Özaydın olduğunu belirledi. Özaydın kısa sürede yakalandı. Dün adliye girişinde saldırıya uğrayan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, eldeki bulgular ışığında Siyasettin Özaydın'ın 'kasten adam öldürme' şüphelisi olduğu gerekçesiyle tutuklamasını talep etti. Özaydın, cezaevine gönderildi. Deniz Demir'in öldürülerek cesedinin bir yere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu arada, Siyasettin Özaydın ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hakime Demir'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşinin yakınlarının kaybolma olayından kendisini sorumlu tutacağı endişesi taşıyan Hakime Demir, başvuruda bulunması sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadın sığınma evine yerleştirildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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