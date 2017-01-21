Son görülme!

Bursa'da eşi DenizDemir ile tartışan 29yaşındaki Hakime Demir,evi terk etti. Rize'deki baba evinedöndü. 30 Aralık'ta kayınpederininevine giden kocadan ise o gündensonra haber alınamadı. Yakınlarıkayıp ihbarında bulundu. AncakDeniz, bulunamadı. Mobesekameralarını inceleyen polis,Deniz Demir'in en son görüştüğükişinin Siyasettin Özaydınolduğunu belirledi. Özaydın kısasürede yakalandı. Dün adliyegirişinde saldırıya uğrayanşüpheli suçlamaları kabul etmedi.Savcılık, eldeki bulgular ışığındaSiyasettin Özaydın'ın 'kastenadam öldürme' şüphelisi olduğugerekçesiyle tutuklamasını talepetti. Özaydın, cezaevine gönderildi.Deniz Demir'in öldürülerekcesedinin bir yere gömülmüşolabileceği ihtimali üzerindeduruluyor. Bu arada, SiyasettinÖzaydın ile yasak aşk yaşadığıiddia edilen Hakime Demir'in 6aylık hamile olduğu öğrenildi.Eşinin yakınlarının kaybolmaolayından kendisini sorumlututacağı endişesi taşıyanHakime Demir, başvurudabulunması sonrasında Aile veSosyal Politikalar Bakanlığıtarafından kadın sığınma evineyerleştirildi.
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