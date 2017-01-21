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Saldırganın kimliği belirlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan saldırıları gerçekleştiren zanlılardan birinin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Saldırganın kimliği belirlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına dün akşam düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri incelemeleri doğrultusunda hareket eden polis ekipleri, saldırıları terör örgütü DHKP-C'nin düzenlediği üzerine yoğunlaştı.

Yapılan saldırıda kullanılan tek atımlık lav roketinden alınan parmak izlerinin, DHKP-C üyesi olarak poliste kaydı bulunan Şerif T. ile eşleştiği öğrenildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 14:37
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