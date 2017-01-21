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askerleri 'tan çekiliyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ın elinden kurtarılan 'ta güvenlik ve asayişi sağlayan Özgür Suriye Ordusu, kentteki savaşçılarını geri çekiyor. Yeni dönemin başladığı Cerablus'ta birliklerinin yerine Türkiye'de eğitilen polisler, güvenlik ve asayişi sağlayacak.

ÖSO askerleri Cerablustan çekiliyor

Fırat kalkanı Harekatı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu askerleri, 25 Ağustos 2016 tarihinde 'u ele geçirmişti. Yaklaşık 5 bin savaşçısı ile Cerablus'a giren birliklerinin, kentteki mayın ve tuzakları Türk Özel birlikleri ile birlikte temizlerken, yaklaşık 5 aydır da bölgedeki güvenliği ve asayişi sağlıyordu. İçerisinde Sultan Murad Tümeni gibi 10'u aşkın farklı grupları komutasında barındıran ÖSO, aldığı kararla askerlerini geri çekmeye başladı.

TÜM GRUPLAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI
ÖSO komutasındaki tüm grupların, bölgedeki mühimmat ve askeri malzemelerini toplayarak, bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Halen kentte kalan grupların da Pazartesi ve Salı günü bölgeden ayrılarak, çatışmaların sürdüğü bölgelere yönlendirileceği ifade edildi.

Bölgede yönetim boşluğu ve güvenlik zafiyeti oluşmaması için ise yaklaşık 500 kişilik polisin Türkiye tarafından eğitildiği bildirildi. Eğitimleri tamamlanan polislerin Cerablus'a gelerek, görevi devralacağı öğrenildi. Gelecek polislerin, kentteki adalet sarayı, cezaevi, karakollar ve kontrol noktalarında güvenlik unsuru olacağı belirtilirken, polislerin mobil ekiplerle de bölgedeki hakimlerle birlikte asayiş ve huzuru da sağlayacağı kaydedildi.

23 Ekip Pazartesi günü görevi teslim alması beklenen polislerin, düzenlenecek bir törenle görevlerine başlaması bekleniyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 18:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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h.e h.e

Görünen oki Allahin izniynen istedigimiz gibi tüm taslar yerine konacak yakinda

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 21.01.2017 21:37
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