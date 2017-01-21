O kitap için toplatma kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Derin Ülkücüler" kitabı için Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kitabın tedbiren dağıtımının durdurulmasını, dağıtılanların ise toplatılmasını istedi. Mahkeme dün başvuru hakkında karar verdi. Kitabın dağıtımının durdurulması, dağıtılanların ise toplatılması kararına varılırken, kararın itiraza açık olduğu söylendi.