O kitap için toplatma kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlıkyazarı Sabahattin Önkibar'ın "DevletBahçeli ve Derin Ülkücüler" kitabı içinAnkara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Kitabın tedbiren dağıtımının durdurulmasını,dağıtılanların ise toplatılmasını istedi. Mahkemedün başvuru hakkında karar verdi. Kitabındağıtımının durdurulması, dağıtılanlarınise toplatılması kararına varılırken, kararınitiraza açık olduğu söylendi.
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