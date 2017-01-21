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Kılıçdaroğlu'ndan 'a telefon

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı nedeniyle 'ı arayarak geçmiş olsun diledi.

Kılıçdaroğlundan Başbakan Yıldırıma telefon
CHP Genel Başkanı , Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 18:40
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