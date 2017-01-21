Kapkaç dehşeti

Samsun'da önceki gün bir kamu kurumunda çalışan B.K. isimli kadın, eve giderken, arkasından yanaşan 15 yaşlarındaki erkek şüpheli, omuzuna asılı olan çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Uzun süre kendisine gelmeyen talihsiz kadın ekiplere "Evime giderken arkamdan yanaşıp çantama sarıldı. Bu sırara elimdeki poşetler de yere düştü. Bir anda çantamı alıp kaçtı" dedi. Emniyet güçleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.