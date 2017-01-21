Kapkaç dehşeti

Samsun'da önceki gün bir kamu kurumunda çalışan B.K. isimli kadın, eve giderken, arkasından yanaşan 15 yaşlarındaki erkek şüpheli, omuzuna asılı olan çantayı alarak kaçtı. İhbarüzerine olay yerine polis geldi. Uzunsüre kendisine gelmeyen talihsizkadın ekiplere "Evime giderkenarkamdan yanaşıp çantama sarıldı.Bu sırara elimdeki poşetler de yeredüştü. Bir anda çantamı alıp kaçtı" dedi. Emniyet güçleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.