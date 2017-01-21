İstanbullular yarın bu yollara dikkat!

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Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uğur Mumcu Anma Koşusu nedeniyle Kartal'da bazı yollar yarın 08.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Şeyh Şamil Caddesi,
Samandıra Caddesi,
Akşemsettin Caddesi,
Fatih Sultan Mehmet Caddesi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi 16:35
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