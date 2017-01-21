İstanbullular yarın bu yollara dikkat!

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uğur Mumcu Anma Koşusu nedeniyle Kartal'da bazı yollar yarın 08.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.



Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:



Şeyh Şamil Caddesi,

Samandıra Caddesi,

Akşemsettin Caddesi,

Fatih Sultan Mehmet Caddesi.