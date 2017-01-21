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Freni patlayan kamyonet 'ne girdi

İstanbul Emniyetinde silah sesleri

İstanbul'da freni patladığı belirtilen kamyonet, Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin durdurulması için havaya ateş eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 14:40
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