Düdüklü bomba!

Sivas'ta dün evli ve 3 çocuk annesi İnci Şahbaz (52), düdüklü tencerede kelle paça pişirmek için kapısının önündeki sobayı yaktı. Tencerenin hava kaçırdığını fark etti. Bu sırada büyük bir patlama yaşandı. Sesi duyan yakınları ve komşuları kadının yardımına koştu. Acı içinde kıvranan İnci Şahbaz, eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. İnci Şahbaz'ın sol kolu, yüzü, göğsü ve karın bölgesinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Çok korktuğunu belirten Şahbaz, "Düdüklü tenceredeyemek pişerken kulplarından tutar tutmazbildiğiniz bomba gibi patladı" dedi.
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