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’a kar yağdı

Bodrum’a kar yağdı
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden 'da çocuklar kar sevinci yaşadı. Özel bir okulun yarıyıl tatili öncesi yaptığı sürpriz, bugüne kadar hiç kar görmeden çocukları şaşırttı. İlk kez kar gören minikler kartopu oynayıp doyasıya eğlendi. Öğrenciler için Milas ilçesinin dağlarından kar getirdiklerini söyleyen kreş müdürü Gülşah Dönmez, "Karı Milas'ın dağlarından getirttik. Çünkü çocuklarımız kar görmüyor. Onlara karne hediyesi oldu" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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