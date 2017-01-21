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'da 'ya dev operasyon

Terörle mücadele kapsamında 'da yapılan operasyonda 'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Adıyamanda PKKya dev operasyon

Türk Hava Kuvvetlerince, dün kırsalına düzenlenen hava harekatında 'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün 12.00-12.50 saatlerinde Adıyaman kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 12:35
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