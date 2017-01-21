3 silahşör tutuklandı

Bursa'da önceki gün caddede ilerken hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen otomobilin ön koltuğundan inen iki kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunlar havada uçuştu. Araç çevresindeki kovalamacada kimse yaralanmadı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ü gözaltına aldı. 'Cinayete teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.