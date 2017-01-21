Yol Durumu
  1. Kapkaç dehşeti
  2. Düdüklü bomba!

3 silahşör tutuklandı

3 silahşör tutuklandı
Bursa'da önceki gün caddede ilerken hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen otomobilin ön koltuğundan inen iki kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunlar havada uçuştu. Araç çevresindeki kovalamacada kimse yaralanmadı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz'ü gözaltına aldı. 'Cinayete teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar