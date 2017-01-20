Yüzleri güldürdü

Matematik öğretmeni Gül Altınkaya geçen yıl Ağrı Doğubeyazıt'taki 14 Nisan Ortaokulu'nda göreve başladı. Öğrencilerinin bot ve montlarının olmadığını gözlemledi. Sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Şarkıcı Cem Adrian da genç öğretmenin sesini duyurmasında yardımcı oldu. Gül Altınkaya ile iletişime geçen hayırseverler öğrencilere bot ve mont gönderdi. En büyük destek ise Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden geldi. Öğrencilerinin çok mutlu olduğunu belirten Gül Altınkaya, "Yardımlar o kadar çok gelmeye başladı ki artık ilçedeki diğer okullara da dağıtıyoruz" dedi.