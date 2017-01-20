Yüzleri güldürdü

Matematik öğretmeni Gül Altınkayageçen yıl Ağrı Doğubeyazıt'taki14 Nisan Ortaokulu'nda göreve başladı.Öğrencilerinin bot ve montlarınınolmadığını gözlemledi. Sosyal medyadanyardım kampanyası başlattı. ŞarkıcıCem Adrian da genç öğretmenin sesiniduyurmasında yardımcı oldu. Gül Altınkayaile iletişime geçen hayırseverler öğrencilerebot ve mont gönderdi. En büyükdestek ise Akdeniz Üniversitesi EğitimFakültesi Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık bölümünden geldi. Öğrencilerininçok mutlu olduğunu belirten GülAltınkaya, "Yardımlar o kadar çok gelmeyebaşladı ki artık ilçedeki diğerokullara da dağıtıyoruz" dedi.
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