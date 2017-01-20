Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün gerçekleşen görüşmede, gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki nezaketiyle kendilerini kabul ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Şirinoğlu, Erdoğan'a azınlık vakıflarının kendi içlerinde seçim yapamaması ile ilgili sorunları ve Ermeni cemaati olarak, HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın geçtiğimiz günlerde Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmadan duydukları rahatsızlığı ilettiklerini anlattı.

Şirinoğlu, "Garo Paylan'ın Meclis'te yaptığı konuşma milletvekillerini, toplumu üzdüğü gibi Ermeni cemaatini de üzmüştür. Cemaatimizin yüzde 99'u bu açıklamalardan rahatsızdır. Ermeniler olarak bu tarz açıklamaları çok yanlış ve yersiz buluyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı da Sayın Cumhurbaşkanımızla olan görüşmede ilettim. Bu benim görüşüm değil, Ermeni cemaatinin yüzde 99'unun ortak tepkisi ve görüşüdür." diye konuştu.

AZINLIKLARIN "SEÇİM" SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek Ermeni Patrikhanesi gerekse azınlık vakıflarının seçim yapamamasına yönelik sorunları da aktardıklarını ifade eden Şirinoğlu, "Halihazırda mevzuat bulunmamasından dolayı seçim yapılamıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar daha önce de gündeme gelmiş fakat bizim kendi içimizde oluşan farklı talepler, gruplaşmalar nedeniyle sorunlar oluşmuştu. Kendi aramızda sorunu çözememe yönünde bir problem var." dedi.

Şirinoğlu, sadece Ermenilerin değil, aynı şekilde Rum ve Musevi cemaatlerinin de seçimlere yönelik sıkıntıları bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim cemaat vakıfları olarak istediğimiz, seçimlere yönelik süreç, vakıfların yönetimi suistimale uğramasın. Büyük vakıflar ve büyük gelirler var. Suistimale kapalı olsun ve gelirler de ihtiyaç sahipleri, yoksullarla paylaşılsın. Seçimlerle ilgili sıkıntımız giderilsin. Cumhurbaşkanımıza bu düşünceleri ilettim. O da bu sorunun referandum sonrasında çözüleceğini aktardı. Büyük mutluluk duyduk."

PAYLAN'IN SÖZLERİ

HDP İstanbul Milletvekili Paylan, 14 Ocak Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşüldüğü esnada söz alarak, 1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiğini iddia etmiş ve "Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar." ifadelerini kullanmıştı.

Paylan'ın "Soykırım" ifadesini kullanması gerek milletvekilleri gerekse de kamuoyunda tepki çekerken, milletvekiline bu sözleri nedeniyle geçici olarak Meclis'ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmişti.

Ayrıca Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu ve bazı vatandaşlar da Paylan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.