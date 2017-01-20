Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındığı belirtilen Okan, polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Savcı, sorgunun ardından Okan'ı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Okan, buradaki sorgusu sonucunda tutuklandı.
İdris Feyzi Okan, 29 Temmuz 2016'da albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.
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