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Tuğgeneral tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral tutuklandı.

FETÖcü tuğgeneral tutuklandı

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındığı belirtilen Okan, polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, sorgunun ardından Okan'ı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Okan, buradaki sorgusu sonucunda tutuklandı.

, 29 Temmuz 2016'da albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 21:58
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