Trump’tan 3 talep

Başbakan Binali Yıldırım, bugün görevi devralacak ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'nin üç beklentisi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor. İlk İlişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı. İkincisi, PYD, YPG ile işbirliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. ABD yıllardır NATO'da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz" dedi. Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili de konuştu: Ben ne konuştuklarını bilemem ancak tahmin ediyorum. Bahçeli, konuşacaklarının ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurmuştu...