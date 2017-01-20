Yol Durumu
  1. 12 Mart muhtırası bir gün önce CIA belgelerinde
  2. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı

Silah arkadaşı şehit eşini son yolculuğuna uğurladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Şehidin polis eşi , tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı.

Şehit cenazesinde kahreden detay

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru için tören düzenlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin polis eşi , tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.

Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Törene, Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan ve polis memurları ile şehidin yakınları katıldı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında 16 Ocak'ta çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı. Yaralı polislerden Demir (24), dün tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.
Etiketler: ,
  • 20 Ocak 2017, Cuma 12:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar