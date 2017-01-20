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Şaka kötü bitti

Milli Piyango şakasıyla medyada fenomen olan otobüs şoförü, bir yolcuyla tartışınca işsiz kaldı...

Şaka kötü bitti
Denizli'de Milli Piyango biletine, 60 milyonluk rakamları yapıştırıp sosyal medyada paylaştıktan sonra 'şakacı milyoner' adıyla fenomen olan otobüs şoförü , bir yolcuyla tartışmasının ardından işten çıkarıldı. Gazetedeki ilanlara bakarak iş arayan üç çocuk babası Demirtaş, eski işi olan belediyedeki otobüs şoförlüğüne geri dönmek istiyor. Demirtaş, "İşimi kaybetmemin, yaptığım şakayla kesinlikle alakası yok. Yolcu beni şikayet etmiş, yetkililer de işime son verdi" dedi.

BAŞKANA ANLATACAK
Başkana ulaşabilse olanları anlatacağını ve kendisine hak vereceğini düşündüğünü belirten Demirtaş, "Şakayı yaptık güzeldi ama iş yerimizde olan tatsız olay yüzünden şakamızın tadını insanlarımız çıkarsa da ben çıkaramadım. İşsiz kaldım" dedi.
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