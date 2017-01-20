Şaka kötü bitti

Denizli'de Milli Piyango biletine, 60 milyonluk rakamlarıyapıştırıp sosyal medyada paylaştıktan sonra 'şakacı milyoner' adıyla fenomen olan otobüs şoförü Cevdet Demirtaş, bir yolcuyla tartışmasının ardından işten çıkarıldı. Gazetedeki ilanlara bakarak iş arayan üç çocuk babası Demirtaş, eski işi olan belediyedeki otobüs şoförlüğüne geri dönmek istiyor. Demirtaş, "İşimi kaybetmemin, yaptığım şakayla kesinlikle alakası yok. Yolcu benişikayet etmiş, yetkililer deişime son verdi" dedi.
BAŞKANA ANLATACAK
Başkana ulaşabilse olanları anlatacağını ve kendisine hak vereceğini düşündüğünü belirten Demirtaş, "Şakayı yaptık güzeldi ama iş yerimizde olan tatsız olay yüzünden şakamızın tadınıinsanlarımız çıkarsa da bençıkaramadım. İşsiz kaldım" dedi.
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