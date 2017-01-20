Reinalı vurgun!

Telefonlu dolandırıcılar, yine sahneye çıktı. Bu kez terör örgütü DEAŞ'ın adını kullandı. Reina'da 39 kişi öldüren terörist ile bir işadamının adını kullandı. İstanbul'daki işadamının Trabzon'daki ailesini kandırdı. İddiaya göre Akçaabat'ta yaşayan 44 yaşındaki Fatma K. kendisini telefonla arayarak, eşinin kimlik bilgilerinin İstanbul'da yakalanan Reina saldırganının evinde bulunduğunu öne süren kişi tarafından 185 bin lira dolandırıldı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Fatma K.'ya İstanbul'da yaşayan işadamı eşinin kimlik bilgilerinin saldırgan Abdulkadir Masharipov'un evinde bulunduğunu ileri sürdü. Eşinin kimlik bilgileriyle bazı bankalardan para çekildiğini iddia eden dolandırıcı, Fatma K.'dan vereceği adrese para getirmesini istedi, aksi takdirde gözaltına alınacağını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan Fatma K., bankadan çektiği 90 bin lirayı, kendisini arayan kişinin söylediği gibi sahil parkındaki elektrikdireğinin altına bıraktı. Bir süre sonra dolandırıcının tekrar araması üzerine yeniden bankaya giden Fatma K., tekrar bankadan çektiği 95 bin lirayı bu kez de Trabzon'da bir otoparktaki TIR'ın tekerinebırakıp Akçaabat'a döndü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Dolandırıcının tekrar araması sonrasında üçüncü kez bankaya giden ve 55 bin lira çekmek isteyen kadının telaşlı görüntüsü nedeniyle banka görevlileri olayı fark etti. Uyarı üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, sinir krizi geçirdi. Ağlayarak polise gidip yaşadıklarını anlattı. Şikayet üzerine ekipler, dolandırıcıları aramaya başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.