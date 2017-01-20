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Pompalı dehşet

Rıdvan Kalbimferah ‘Kız kardeşimle görüşme’ diyen Sevgin Avcı’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Cinayetin ardından saklandığı evde yakalandı

Pompalı dehşet
Balıkesir'de yaşayan Sezgin Avcı (19), 16 yaşındaki kız kardeşi E.A.'nın Rıdvan Kalbimferah (25) ile görüştüğü haberini aldı. Sinirlenen Avcı, kardeşiyle görüşmemesi için Kalbimferah'ı uyardı. Ancak Kalbimferah uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kalbimferah koşarak uzaklaştı. Sezgin Avcı da yanına gelen diğer kardeşi H.A. (14) ile birlikte otomobile binip yola çıktı. Bu sırada Rıdvan Kalbimferah, Avcı'nın kullandığı otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Başından yaralanan Avcı can verirken, yanındaki kardeşi ise yaralandı. Polis, cinayetin ardından kaçan katili bulmak için kolları sıvadı. Kalbimferah, saklandığı evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katil tutuklandı.
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