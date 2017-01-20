Pompalı dehşet

Balıkesir'de yaşayan SezginAvcı (19), 16 yaşındaki kız kardeşiE.A.'nın Rıdvan Kalbimferah (25)ile görüştüğü haberini aldı. SinirlenenAvcı, kardeşiyle görüşmemesiiçin Kalbimferah'ı uyardı. Ancak Kalbimferahuyarıları dikkate almadı.Bunun üzerine ikili arasında sokakortasında tartışma çıktı. Tartışmanınuzaması üzerine Kalbimferah koşarakuzaklaştı. Sezgin Avcı da yanınagelen diğer kardeşi H.A. (14) ile birlikteotomobile binip yola çıktı. Busırada Rıdvan Kalbimferah, Avcı'nınkullandığı otomobile pompalıtüfekle ateş açtı. Başından yaralananAvcı can verirken, yanındakikardeşi ise yaralandı. Polis, cinayetinardından kaçan katili bulmak içinkolları sıvadı. Kalbimferah, saklandığıevde gözaltına alındı. Adliyeyesevk edilen katil tutuklandı.
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