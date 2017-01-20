Org. Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan harekat merkezinde, 150. günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı ile terörle mücadele harekatına yönelik gelişmeler hakkında, ilgili komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldı.

Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.