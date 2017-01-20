Org. Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan harekat merkezinde, 150. günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı ile terörle mücadele harekatına yönelik gelişmeler hakkında, ilgili komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldı.
İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE DENETLEME
Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.
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YİĞİTLERİM BU ÜLKENİN GÖZÜ KULAĞI ELİ SİZSİNİZ UÇAKLARIMIZ KALKTIĞI ZAMAN HAİNLERE ÖLÜM KUSSUN. TANKLARIMIZ NAMLUYU NEREYE ÇEVİRİRSE ORAYI YOK ETSİN. ATTIĞINIZ YERDE HAİNLERİN CANLISI KALMASIN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN HALKIN DUASI TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE.
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