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Ne yaptın Melisa

Ne yaptın Melisa
Burdur'da lise öğrencisi Melisa Rüya Onur (18), 14 Ocak'ta kaldığı pansiyonda intihara kalkıştı. Odasında çarşafla tavana asılı halde bulunan Melisa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavi gören Melisa, dün hayata gözlerini kapadı. Acı haber yakınlarını yıktı.
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