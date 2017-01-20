Çocukların başarısını etkileyen nedenler arasında 'kepçe kulak' mobingi başı çekiyor. Yarı yıl tatilinde kepçe kulak operasyonu yaptıranların sayısının arttığını söyleyen PlastikCerrah Opr. Dr. Oğuz Kılıç, "Bu ameliyat lüks değil gereklilik" diyor. Kepçe kulak ameliyatının 5 yaşından itibaren yapıldığını belirten Dr. Kılıç, "Ne kadar erken yapılırsa çocuğun özgüveni o kadar hızlı artar" şeklinde konuşuyor. Dr. Kılıç, ameliyatın devlet hastanelerinde ücretsiz yapıldığını vurguluyor.
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