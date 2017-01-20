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Kulak operasyonu

Kulak operasyonu
Çocukların başarısını etkileyen nedenler arasında 'kepçe kulak' mobingi başı çekiyor. Yarı yıl tatilinde operasyonu yaptıranların sayısının arttığını söyleyen Plastik Cerrah Opr. Dr. Oğuz Kılıç, "Bu ameliyat lüks değil gereklilik" diyor. Kepçe kulak ameliyatının 5 yaşından itibaren yapıldığını belirten Dr. Kılıç, "Ne kadar erken yapılırsa çocuğun özgüveni o kadar hızlı artar" şeklinde konuşuyor. Dr. Kılıç, ameliyatın devlet hastanelerinde ücretsiz yapıldığını vurguluyor.

Safure CANTÜRK
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