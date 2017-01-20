Köpek öldüren

İstanbul'un göbeğinde, reklam panosundaki elektrik kaçağı, bir köpeği öldürdü, sahibini fena çarptı. Beyoğlu Cihangir'de sabah saatlerinde sahibi Merve Evren tarafından gezmeye çıkarılan Hatun adlı köpek, reklam panosundaki elektrik kaçağı yüzünden telef oldu. Evinin önündeki pano yüzünden köpeğini kaybeden Merve Evren, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunup dava açacağını söyledi. Genç kadın, dehşeti şöyle anlattı: Av köpeğimi sabah gezmesine çıkarttım. Ancak Hatun reklam panosunda bir anda elektriğe kapıldı. Çok yüksek bir sesle inliyordu; köpeği akımdan kurtaramaya çalıştığım sırada sağ elimi ısırdı. Yere oturup kucakladığımda ise beni de elektrik çarptı. Köpeği kurtaramadık. Kar yağdığında Şişli, Harbiye ve Bağdat Caddeleri'nde de bu tip panolarda elektrik kaçakları yaşandığını öğrendim. Belediye yetkilileri, Hatun öldükten sonra olay yerine gelerek tamirat yaptı!