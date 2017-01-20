Kemikleri sızladı

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) gelen bir ihbar, 22 yıllık vahşeti ortaya çıkarttı. İzmir'de yaşayan Aynur Tunçdede (23) 1995 yılında 5 aylık olan oğluyla ailesinin evine taşındı. Baba Ferzende Tunçdede (75) ile anne Mevlüde (66), iddialara göre, kızlarının sürekli eve geç gelmesine kızdı. Dayı İbrahim Akın (47) ise yeğenini ormanlık alanda öldürdükten sonra cesedi eve taşıdı. Tunçdede çifti ise kızlarının kemiklerini 22 yıl boyunca kolide sakladı. Vahşet, 22 yıl sonra BİMER'e gelen bir ihbar sonucu aydınlandı. Aynur'u öldüren dayı İbrahim Akın ile Tunçdede çifti tutuklandı. Akın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, Tunçdede çifti hakkında da 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar dün hakim karşısına çıktı. Baba Tunçdede, "Kızımı dayısı öldürdü. Kan davası çıkmasın diye şikayetçi olmadım. Kızımın kemiklerini atmadım, atamadım" ifadelerini kullandı.



'HATIRLAMIYORUM'

Sanıklardan Akın, alkolün etkisiyle yeğenini nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını aktardı. Annesi öldürüldüğünde 7 aylık olan Taylan Şafak ise sanık Akın'dan şikayetçi olduğunu, dedesi ile anneannesinden şikayetçi olmadığını açıkladı. Mahkeme, suçun işlendiği tarihi göz önünde bulundurup, 2000'de çıkarılan Şartla Salıverme Yasası'nı dikkate alarak sanıkları tahliye etti.