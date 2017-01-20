Kedi davası

İzmir'in Bornova ilçesinde, oturdukları apartmanın giriş kapısı yanına, sokakta yaşayan kedilerin beslenmesi için mama kabı ve kedi evi koyan hayvanseverler Ayşe Ülkü ile Meral Çırpıcı'ya, uyarıya rağmen bunları kaldırmadıkları için bina yönetimi tarafından dava açıldı. Dava sürerken zinciri kesip kedi evini kaldıran yönetici Saygun Ürgen hakkında da 2 hayvansever suç duyurusunda bulundu. Kedi evinin apartman kapısında 7 yıldır durduğunu belirten süren Ayşegül Ülkü, şunları söyledi: "Biz aynı zamanda sokakta hasta, yardıma muhtaç hayvanların da tedavilerini yaptırıp, evimizde sağlıklarına kavuşturup tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Evde bu hayvanları baktığımız için yönetici sorun çıkardı. Bizi şikayet etti. Evimize zabıta göndertti. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz." Yönetici veteriner hekim Saygun Ürgen de, kedi evinin kaldırılması konusunda apartman sakinlerinin aldığı kararı uyguladığını belirtti. Ürgen, kedi evinin hijyenik olmadığını, hastalık endişesi taşıdıklarını vurguladı.