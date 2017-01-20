Katiller alemi!

İstanbul Kadıköy'deki evinde öldürülen İsrailli işadamı Jak Levi (72)cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kanlı olay, 15 Ocak'ta yaşandı. Levi'den haber alamayan yakınları, durumu polise anlattı. İşadamının evine giren ekipler,6 yerinden bıçaklanan Levi'nin cansızbedeniyle karşılaştı. Evdeki kasanın çalındığı belirlenirken, daireye en son Gürcistan uyruklu temizlikçi EkatarinaV.'nin (42) girdiği anlaşıldı. Ancak temizlikçi kadının, eşi Shalva T. (43) ile birlikte apar topar İstanbul'dan ayrıldığı saptandı. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği Gürcistan sınırında önlem alındı. Şüpheli çift, Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen karı-kocanınevinde arama yapıldı. Şüphelilerin evinden kanlı mont, kar maskeleri, eldiven ve bir ucu kancalı balkona tırmanma aparatı çıktı. Şüpheliler, cinayeti suç ortakları S.C.'nin işlediğini anlattı. Firari S.C. her yerde aranırken, şüphelilerin ifadeleri ise olayın perde arakasını aydınlattı. Şüpheli çiftin ifadelerine göre, Ekaterne V., eşi Shalva T. ve akrabası S.C.'ye Levi'nin evinde yüklü miktarda para ile ziynet eşyası olduğunu aktardı. 3 kişi, hırsızlık planı yaptı. Ucunda kanca olan özel bir düzenekle Levi'nin evine tırmanan S.C., içeri girdiğinde gürültüye uyanan işadamıyla karşılaştı. S.C., yüz yüze geldiği Levi'yi bıçakladı. Cinayetin ardından Ekatarina V., eşi ve katil, bir süre şok yaşadı. Şüpheliler cinayetin şokunu atlatmak için evdeki viski şişesini açtı. 1 saat evde kalan hırsızlar, evdeki 8 bin doları, kol saatini ve içinde ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı çalıp, olay yerinden kaçtı. Gürcistanlı çiftin evine giden şüpheliler, burada kaçış planı hazırladı. Levi'in evindeki içki kadehinde parmak izi bulunan S.C., paralarla birlikte kayıplara karışırken, şüpheli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekatarina V. ile eşi Shalva T. cezaevine gönderilirken, suç ortakları S.C.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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