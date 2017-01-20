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Kara haber geldi

Kara haber geldi
Yürekler yine acısıyla yandı. Şehadet haberi bu kez Nevşehir'deki Demir Ailesi'nin ocağını yaktı. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru , tedavi gördüğü hastanede şehadete ulaştı. 23 yaşındaki şehidin acı haberi, Nevşehir'deki baba ocağına ateş düşürdü. Geçen yıl evlenen şehidin 4 kardeşinin bulunduğu açıklandı. Kalleş saldırıda şehit sayısı 5'e çıkarken, 1 in tedavisinin ise sürdüğü vurgulandı. Saldırıyı düzenleyen hainlerin yakalanması için operasyonlar yoğunlaştırıldı.
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