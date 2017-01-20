Kara haber geldi

Yürekler yine şehitacısıyla yandı.Şehadethaberi bu kezNevşehir'dekiDemirAilesi'ninocağını yaktı.Diyarbakır'ınSur İlçesi'ndeterör örgütüPKK tarafından düzenlenensaldırıda ağır yaralanan polismemuru Faruk Demir, tedavi gördüğühastanede şehadete ulaştı. 23 yaşındakişehidin acı haberi, Nevşehir'deki babaocağına ateş düşürdü. Geçen yıl evlenenşehidin 4 kardeşinin bulunduğu açıklandı.Kalleş saldırıda şehit sayısı 5'e çıkarken,1 polisin tedavisinin ise sürdüğüvurgulandı.Saldırıyıdüzenleyenhainlerinyakalanmasıiçinoperasyonlaryoğunlaştırıldı.
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