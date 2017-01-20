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Kaçakçı kadın cezadan kaçamadı

Kaçakçı kadın cezadan kaçamadı
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Stockholm'e gitmek isterken valizinde 173 tarihi sikke ile yakalanan Suriyeli Salwa Jerbakah, "Kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına çıkarmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sikkeleri Beyrut'tan aldığı ve Stockholm'de lokanta açmak için yanında götürdüğünü söyleyen Jerbakah, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyleyip suçlamaları reddetmişti. Önce 5 yıl ceza alan Jerbakah, iyi hali göz önünde bulundurularak cezasında indirime gidildi.
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