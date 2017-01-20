Kaçakçı kadın cezadan kaçamadı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Stockholm'e gitmek isterken valizinde 173 tarihi sikke ile yakalanan Suriyeli Salwa Jerbakah, "Kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına çıkarmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sikkeleri Beyrut'tan aldığı ve Stockholm'de lokanta açmak için yanında götürdüğünü söyleyen Jerbakah, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyleyip suçlamaları reddetmişti. Önce 5 yıl ceza alan Jerbakah, iyi hali göz önünde bulundurularak cezasında indirime gidildi.