İşte Okmeydanı'ndaki operasyon anı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Baskın sonrasında 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da hem havadan hem de karadan polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, ekipler derneğin yan duvarını kırarak ve çatıdan binaya girmeye çalışıyor. Binaya girmeyi başaran polisler 8 ayrı kilitleme mekanizması olan çelik kapılı bir odanın kapısının açılmaması üzerine de, odaya bir üst kattaki dairenin zeminini itfaiye yardımıyla delerek ulaşıyor.
kalan karakter 1000
BOMBAYI ATIP GEBERTSEYDİNİZ PİSLİKLERİ GERÇİ chp LİLER ÇOK ÜZÜLÜRDÜ.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.