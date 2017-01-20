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İşte 'ndaki anı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP-C'ye yönelik düzenlediği da 1'i canlı bomba şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İşte Okmeydanındaki operasyon anı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü 'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne DHKP-C'ye yönelik düzenledi. Baskın sonrasında 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da hem havadan hem de karadan polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşte Okmeydanı'ndaki operasyon anı


Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, ekipler derneğin yan duvarını kırarak ve çatıdan binaya girmeye çalışıyor. Binaya girmeyi başaran polisler 8 ayrı kilitleme mekanizması olan çelik kapılı bir odanın kapısının açılmaması üzerine de, odaya bir üst kattaki dairenin zeminini itfaiye yardımıyla delerek ulaşıyor.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 19:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

BOMBAYI ATIP GEBERTSEYDİNİZ PİSLİKLERİ GERÇİ chp LİLER ÇOK ÜZÜLÜRDÜ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 21:49
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