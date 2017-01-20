İstanbul'da, İETT bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile geçen yıl 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 kişi yolculuk yaptı.

AA muhabirinin İETT verilerinden derlediği bilgiye göre, İETT tarafından hizmet veren otobüs, özel halk otobüsü, metrobüs ve nostaljik tramvayların kullanım oranı her geçen yıl artıyor.

İETT'nin toplu taşıma araçlarını kullanan toplam kişi sayısı, her yıl, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin nüfusu ile yarışıyor. Buna göre son 5 yıldır, 1 milyarın üzerinde İstanbullu söz konusu toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.

Bu kapsamda, İETT'yi tercih eden yolcu sayısı, 2011'de 894 milyon 711 bin 107 kişi oldu. Bu sayı, tarihinde ilk defa 1 milyar barajını aştığı 2012'de 1 milyar 69 milyon 860 bin 752 kişi, 2013'te 1 milyar 141 milyon 779 bin 940, 2014'te ise 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 sayısını buldu. 2015'te 1 milyar 215 milyon 702 bin 107 kişiye ulaşan yolcu sayısı, geçen yıl ise 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, son 5 yılın verileri dikkate alındığında, İETT ile taşınan yolcu sayısı, dünyada en fazla nüfusa sahip Çin'in yaklaşık 4 katına ulaşarak, 5 milyar 874 milyon 630 bin 690 oldu.