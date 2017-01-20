Yol Durumu
  1. PKK'lılardan biri HDP'li milletvekili adayı çıktı
  2. Kaza yapan sürücü sinirlenince...

'li gözaltına alındı

 Batman Milletvekili  Ankara'da gözaltına alındı.

HDPli vekil gözaltına alındı

Batman Milletvekili , Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran'ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 20 Ocak 2017, Cuma 09:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mehmet mehmet

inşallah bu hainlerin hepsinin kökü kurur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 10:02
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar