Hain evlatlığa 20 yıl hapis

Adana'da 31 Aralık 2014'te kendisini evlatlık olarak alıp büyüten İbrahim Kılınç'ı para için eşi Soner Özbeğ'e öldürten Sibel Özbeğ cezadan kaçamadı. Açılan davada Soner Özbeğ, müebbet hapis cezası alırken, serbest bırakıldıktan sonra yakalanan Sibel Özbeğ ise "cinayete yardım" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Nazan ERDEM