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Generali kaçıran darbecilere müebbet

Komutanı 'in gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Generali kaçıran darbecilere müebbet

Komutanı 'in gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı.

'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.

3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 14:14
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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NUSRET NUSRET

CHPKK DAKİ FETÖCÜLER NE OLACAK?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:20
adem adem

idam edilmeleri daha doğru olacak halkımız bunu istiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:19
ERMAN ERMAN

VATANDAŞLIK HAKLARI ELLERİNDEN ALINSIN VE İDAM EDİLSİNLER BU ÇÖPLÜKLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:18
hasan hasan

idam yasası çıkarılmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:18
ALİ ALİ

İDAM EDİLMELİLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:18
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