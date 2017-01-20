Generali kaçıran darbecilere müebbet

Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.
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CHPKK DAKİ FETÖCÜLER NE OLACAK?
idam edilmeleri daha doğru olacak halkımız bunu istiyor
VATANDAŞLIK HAKLARI ELLERİNDEN ALINSIN VE İDAM EDİLSİNLER BU ÇÖPLÜKLER
idam yasası çıkarılmalı.
İDAM EDİLMELİLER
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