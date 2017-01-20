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Gasp cinayeti

Gasp cinayeti
Mersin polisi, 13 Ocak'ta sokak ortasında öldürülen Iraklı Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın (23) katillerini bulmak için çalışma başlattı. Katil zanlısı olarak Cabbar'ın arkadaşları Münir C. ile Serdar E. gözaltına alındı. İki ay önce Irak'tan Mersin'e geldiği belirlenen Cabbar'ın cebindeki 30 bin dolar için cinayet işleyen 2 şüpheli tutuklanarak hapse atıldı.
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