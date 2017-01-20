Fırat Kalkanı'nda teröre ağır darbe!

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın 150'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlandı.
Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 205 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca El Bab, Bzagah, Kabbasin'in güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 19 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve bir araç imha edildi.
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Bizler sıcak yerlerde ayaklarımızın altına hala soba ararken TÜRK ASKERİM sınır ötesinde vatan topraklarında savaşıyor..Ne desek az gelir..Allah yar ve yardımcınız olsun..Çakallar bilsinki bu millet sadece secdede eğilir..Yaptığınız hainlikler bizi biraz daha birbirimize bağlar..
Elhamdulillah,Allahım Yar ve Yardımcınız olsun.Ayaklarınıza taş değmesin İnşeallah
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