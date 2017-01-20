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Fırat Kalkanı'nda teröre ağır darbe!

kapsamında yapılan operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirilirken 224 hedefi de imha edildi.

Fırat Kalkanında teröre ağır darbe!

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 150'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 205 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca El Bab, Bzagah, Kabbasin'in güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 19 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve bir araç imha edildi.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 09:06
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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xxx xxx

Bizler sıcak yerlerde ayaklarımızın altına hala soba ararken TÜRK ASKERİM sınır ötesinde vatan topraklarında savaşıyor..Ne desek az gelir..Allah yar ve yardımcınız olsun..Çakallar bilsinki bu millet sadece secdede eğilir..Yaptığınız hainlikler bizi biraz daha birbirimize bağlar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 11:31
fiko fiko

Elhamdulillah,Allahım Yar ve Yardımcınız olsun.Ayaklarınıza taş değmesin İnşeallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 09:24
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