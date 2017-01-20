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'nün akademik yapılanmasına darbe

ile mücadele kapsamında 'nde yürütülen soruşturmada 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün İTÜdeki yapılanmasına ağır darbe

Fetullahçı terör örgütünün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin bu sabah yeni bir operasyon başladı.

Örgütün 'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı. Şüpheliler hakkında örgütle ilintili olduklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi.

Fetullahçı örgütün İstanbul'daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde operasyonları gerçekleştirmişti.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 09:05
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

sade vatandaş kandı ulen salak sen bilim adamısın bu gülenin vaizlikten başka bir özelliği yok din bezirganı sahtekar körmüsünüz insan kanabilir ama sonra uyanınca tevbe edin bari o da yok beter olun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 14:13
Mahmud Mahmud

ODTÜ den daha da tehlikelileri İTÜ de

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 20.01.2017 12:38
mehmet mehmet

bu pisliklerden bıktık usandık idamı acil çıkaralım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 20.01.2017 10:03
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