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'cü Güntepe eşini katalogdan seçmiş

'den gözaltına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı 'nin eşi de gözaltına alındı. Güntepe'nin örgüt içinde gizliliğin sağlanması için eşini FETÖ'nün kataloğundan seçtiği ortaya çıktı.

FETÖcü Güntepe eşini katalogdan seçmiş
Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı 'nin eşi de gözaltına alındı. Mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında öncek gün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde yakalandı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi. Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güntepe örgüt içindeki gizliliğin sağlanması amacıyla katalog evliliği yaptı. 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye çağırılan Güntepe'nin, savcılığa gitmemesi ve rapor alarak son görev yerine başlamaması nedeniyle kaçma şüphesine karşı gözaltına alınıdğı öğrenildi.

İMAMLA GÖRÜŞMÜŞ
Güntepe'nin, FETÖ'nün kaymakamlar imamı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski genel sekreteri Hüseyin Özyurt'la 33 kez telefonda görüştüğü tespit edildi. Güntepe'nin 2012 ile 2015 yılları arasında görev yaptığı ilçelerdeki imamlarla sık sık yüzyüze görüştüğü de belirlendi. Öte yandan PKK karşıtı attığı tweetlerlle gündeme gelen Güntepe'nin 16 Temmuz gecesi saat 01.30 a kadar sessiz kalması dikkkat çekti. Güntepe'nin tweetinde FETÖ'nün geçmemesi de dikkat çekti. (Yeni Şafak)
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 11:44
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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HAKAN HAKAN

CHPKK HDPKK FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOLAR SAVCILAR GÖREVE

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:15
inan&#231; inanç

yazıklar olsun fetö gelecek hesap verecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:14
zafer zafer

bu ülkenin ekmeğini ye ülkene ihanet et yazıklar olsun size

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:14
deli balta deli balta

insana benzeyen satılmış tasma takılmış batılıların eşik önlerini süsleyen kendilerini hala cennetlik gören ahmak ordusu bunları kesinlikle affetmeyin çok iyi yetiştirilmiş kurgulanmış ne onuru ne milliyeti ne vatanları nede kardeşlikleri olan fetocuların yaptıkları en güzel iş kendilerine verilen senaryodaki rolü hayata gerçekmiş gibi uyarlamaları hepsi sanki sinema sanatçısı gibi rol yapan fetocuların en iyi yaptıkları şey emir aldılarmı kalleşçe kardeşlerini sırtından vurmak yazık

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 16:39
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